5月韩国经常项目收支自2012年3月以来，连续第75个月保持顺差，且顺差规模创去年9月后8个月来的新高。



韩国银行5日发布“2018年5月国际收支初步核实数据”，5月韩国经常项目收支顺差规模为86.8亿美元。至此，今年1月至5月，韩国累计经常项目收支顺差为222.7亿美元。若保持这种增势，今年上半年，韩国经常项目收支顺差有望接近韩国银行预测的280亿美元。



分析认为，经常项目收支顺差规模之所以扩大是因为货物贸易收支保持顺差，半导体行业持续向好。韩国银行表示，受季节性因素影响，4月韩国经常项目收支顺差有所减少，5月则出口表现坚挺，货物贸易收支顺差大增，因此经常项目收支顺差规模也有大幅提升。数据显示，5月韩国出口规模为537.8亿美元，创去年9月以来的新高。5月初虽有长假，营业天数整体减少1.5天，但韩国出口仍然保持了较高增幅。而5月韩国进口规模为423.9亿美元，货物贸易收支顺差为113.9亿美元，为去年11月以来的最大值。



另外，5月韩国服务项目收支出现20.9亿美元逆差，这主要是由于旅游项目收支出现13.4亿美元逆差，环比有所增加，同时达到2月以来的最大值。据分析，虽然中国政府松绑反萨措施后，来韩中国游客同比增长46%，来韩外国人规模整体增加约27%，但5月初长假期间韩国出境游人数大增，增幅约达17%，导致旅游项目收支逆差规模仍然庞大。韩国旅游收支逆差亟待获得改善。虽然来韩中国游客呈现增加势头，但仍未恢复至以往的水平。中方虽解除了来韩团体游的限制，但仍夹杂许多附加条件，这些都需要在今后逐渐得到改善。



此外，在金融项目方面，韩国金融账户净资产增加了68.6万美元。在直接投资方面，韩国人对外投资增加62.9亿美元，外国人对韩投资增加2.4亿美元。在证券投资方面，韩国人对海外股市投资增加34.2亿美元，外国人对韩国股市投资增加30.1亿美元。半岛地缘政治环境得到改善，令外国人对韩国股市的投资有小幅增加。同时，韩国国家主权信用评级高于其他发展中国家也是外国人对韩国证券市场投资呈现增长势头的原因之一。



另外，截至6月底，韩国外汇储备规模突破4000亿美元，这意味着韩国的经济基础变得更加坚实，也将对提高对外信任度起到积极作用。

