每周最长工时缩减至52小时的新劳动制度从7月1日起正式施行。最先适用该劳动制度的为员工人数在300人以上的企事业单位和公共机构。其他规模较小的机构和企业将分别从2020年和2021年施行。



每周最长52小时工作制指的是每周的最长工作时间被限制在52小时以内。根据此前的《劳动基准法》，韩国法定劳动时间虽为每周40小时，但若包括休息日上班和加班，最长工作时间可达68小时。今年2月27日，国会通过了《劳动基准法》修正案，决定在保证每周40小时法定工作时间的基础上，将加班和休息日上班的时间限制在12小时内，即不得超过52小时。



为了缓解施行全新工时制引发各行业出现副作用，政府决定分阶段施行该政策。员工人数在300人以上的企事业单位和公共机构从2018年7月1日起施行缩短工时制度。员工人数在50-299人、5-49人的公司分别从2020年1月和2021年7月起适用相关规定，也就是说，韩国将从2021年7月起全面施行新的工时制。此次调整每周最长工作时间也成为2004年韩国政府制定每周5个工作日制度以来，劳动制度上的最大变革。



缩短工时可让韩国摆脱经合组织（OECD）工作时间最长国家的“恶名”，让员工享受工作与生活的平衡。调查显示，OECD成员国中，墨西哥的工作时间居首，韩国紧随其后。因此，有必要贯彻与经济发展水平相匹配的每周最长52小时工作制。此外，施行全新工时制还将对降低失业率、促进消费起到积极作用。



但在该制度施行过程中，势必将遇到诸多难题。除了缩减工时引发的问题需要解决之外，还需改变工作方式、公司文化和劳资关系等复杂问题。首先，需要制定较为明确的工作时间。韩国政府目前虽提出了方针，但企业混乱情况依然存在。同时，相关制度的实施恐导致两极化现象。大企业和公共机构由于此前已具备较为完善的制度，因此开始实施每周最长52小时工作制预计不会引发较大问题，但中小和骨干企业或因该制度导致员工收入减少。此外，缩短工作时间还将加大员工的工作强度。企业若没有能力招聘新员工，不仅不会产生分担工作的效果，还会让员工更加疲惫，甚至减少工资。目前，最具争议的焦点是弹性工作制。这里所说的弹性工作制是指工作量大时延长工作时间，相反，工作量少时缩短工作时间，这是政府推行每周最长52小时工作制的一项配套措施。目前，劳资双方对该制度存在争议。同时，该制度也被指是权宜之计，稀释了施行每周最长52小时工作制的意义。



专家指出，每周最长52小时工作制能否得到贯彻并达到最大效果，取决于劳资双方与政府的共同努力。

