韩国外汇储备规模首次突破4000亿美元大关。今年3月以来，韩国外汇储备规模连续刷新历史新高，6月突破4000亿美元大关。



据韩国银行（央行）和企划财政部发布的数据，截至6月底，韩国外汇储备规模环比增加13.2亿美元，达4003亿美元。此前今年3月，韩国外汇储备规模以3967.5亿美元刷新历史最高纪录，4月（3984.2亿美元）和5月（3989.8亿美元）也增势良好，并屡创历史新高。韩国银行分析认为，经常项目收支持续保持盈余以及外汇资产运营收益增加是外汇储备规模持续增加的主要原因。据统计，在韩国外汇储备资产中，有价证券环比增加15.6亿美元，为3679.1亿美元；预存款减少5亿美元，为224.2亿美元；国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）环比减少8000万美元，为32.6亿美元；国际货币基金组织储备头寸环比增加3.3亿美元，为19.1亿美元；黄金储备环比持平，为47.9亿美元。截至5月底，韩国外汇储备规模在全球排名第9位，中国以3.1106万亿美元居首，日本以1.2545万亿美元紧随其后。



韩国在经历1997年亚洲金融危机后，为应对金融海啸再度来袭，一直致力于增加外汇储备。因此，此次韩国外汇储备规模突破4000亿美元极具意义。数据显示，韩国向国际货币基金组织寻求救急贷款的1997年，外汇储备仅为39亿美元。本次韩国外汇储备时隔21年达到4000亿美元，规模约为前者的100倍。此前，韩国外汇储备规模于2001年9月突破1000亿美元，2005年2月突破2000亿美元，2011年4月突破3000亿美元。韩国银行表示，国际货币基金组织考虑各国经济规模、对外负债等因素，制定了妥当的外汇储备标准，韩国外汇储备逾4000亿美元属于其规定标准的合理范围内。



外汇储备是显示一国对外支付能力的重要指标。目前，韩国不仅外汇储备创历史新高，在质的方面也大为提升。最具代表性的是，以3月底为准，短期外债占整体外汇储备规模的比重为30.4%，即用不足外汇储备三分之一的金额可偿还所有短期外债。1997年和2008年金融危机时期，该比重分别达286.1%和74%。另外，包括民间领域对外资产在内的韩国对外金融净资产为2765亿美元。



随着外汇储备规模的增加，韩国未来至少不会因外汇不足而引发金融危机。但在外汇管理方面仍存在忧虑。有分析认为，随着政府公开外汇市场介入情况，今后外汇部门在管理方面会出现困难。韩国政府首次宣布将于明年3月公开今年7月至12月的外汇市场介入情况。对此，韩国银行表示，此举不会给市场带来负面影响。

