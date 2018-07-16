美国总统特朗普与北韩国务委员长金正恩的历史性会谈虽已过去一个月，但未取得显著成果，令各方产生怀疑。因此，各界期待扮演美北协调者角色的韩国总统文在寅能在其中发挥促进作用。



美北首脑会谈6月12日在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店举行。金正恩与特朗普当天签署了包括建立新的美北双边关系、努力构建半岛和平稳定、重新确认《板门店宣言》和半岛完全无核化以及移交战俘和战争失踪人员遗骸共4项内容的联合声明。与以往均以失败告终的北核问题会谈不同，由于本次会谈协议由两国首脑签署，因此外界期待北核问题早日获得解决。美北首脑会谈让世人期待两国由近70年的敌对关系转变为友好关系。但会谈已结束一个月，各界对解决北核问题的期望逐渐变为失望。当时，美国曾以保障北韩政治体制安全为前提，换取北韩无核化承诺。但双方的期待和要求却出现严重分歧，因此美国政界人士认为与“纸上谈兵”无异。美国国务卿蓬佩奥本月6日至7日访问北韩也验证了美北无核化谈判陷入原地踏步的窘境。外界虽期待蓬佩奥本次平壤之行会与北韩方面制定出弃核时间表，但却无实质性进展。相反，北韩强烈抨击美国的无核化要求是强盗般的单方面要求。



目前，北韩宣布停止核试验和试射导弹、废除核试验场等，美国也采取了暂停韩美联合军演等部分措施，因此美国希望北韩能够拿出较为具体的无核化措施，而北韩也主张美国应发布终战宣言等，采取保障北韩政治体制安全的措施。美国的无核化优先政策与北韩的阶段性同步原则仍存较大分歧。在此情况下，美国国内的怀疑论与强硬论再度抬头，这也引发了忧虑。美国政府和媒体连日对蓬佩奥访北成果进行批判。首先，很多人指责称，美国试图实现无核化的计划碰壁，从而卷入“萨拉米香肠战术”。也有人怀疑，北韩试图改善关系只是为谋求经济发展而采取的战略性措施，无核化并非其本意。此外，也有声音指出应重启韩美联合军演。尤其是美中贸易战升温令问题变得更加复杂。近来，金正恩三度前往中国，与中国国家主席习近平举行会谈，令北韩对美国的态度发生了转变。美国政府怀疑中国暗箱操作，并认为美中贸易战走向将成为北韩与美国对话的变数。此前，在美国总统特朗普宣布无法与北韩举行首脑会谈之时，韩国总统文在寅曾扮演协调者的角色，最终促成美北首脑会谈顺利举行，因此，各界也希望文在寅本次仍能在两者间发挥促进作用。有鉴于此，推进在今年秋季于平壤举行的南北韩首脑会谈以及9月的联合国大会能否成为扭转局面的契机，备受关注。但在此之前，也不排除南北韩首脑通过紧急会谈寻找突破口的可能。



专家认为，若北韩与美国各让一步，改变战略思维，北核问题便可迎刃而解。目前，营造全新对话局面的动力依然存在。最令人鼓舞的是，北韩与美国通过首脑会谈已取得信任。最近，北韩外务省在谈话中表示，北韩与特朗普总统之间的信任依然牢固。随后，特朗普也发推文表达了对金正恩的信任。专家认为，对话的核心就是互相信任，并期待北韩与美国通过后续磋商，找到解决问题的切入点。

