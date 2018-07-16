考虑到美国和中国的贸易战持续升温，恐对韩国企业和韩国出口造成损失，政府已举行会议制定对策。



美国政府10日再度发布一份对中国加征关税的清单，对中国2000亿美元产品加征10%的关税。中国政府也表明立场，采取反制措施。为应对一触即发的美中贸易战，韩国通商部门举行会议，制定了对策。由韩国副总理兼企划财政部长官金东兖主持召开的经济问题座谈会12日举行，会议对近来美中贸易纠纷等问题进行了讨论。产业通商资源部长官白云揆、雇佣劳动部长官金荣珠、保健福祉部长官朴凌厚以及青瓦台经济首席秘书尹琮源与会。金东兖对美中贸易纠纷持续升温导致中国经济放缓、全球经济萎缩感到忧虑。尤其是对中国和美国依赖度高，且对两国出口占比大的韩国而言，不排除面临经济下行的可能。另外，产业通商资源部12日也由通商次官补（副部长助理）姜声千主持召开美中贸易纠纷实体经济应对小组会议，就两国贸易战升温对韩国出口项目产生的影响和对策进行了讨论。产业部还举行了应对美国进口汽车调查（美国232调查）等相关的民官会议，对韩国民官使节团访美参加听证会等相关议题和方案进行了探讨。



专家认为，随着美国一意孤行对外征收高额进口关税，中国采取强有力的反制措施，贸易纠纷所引发的影响将超出预期。美国此前宣布对规模达500亿美元的中国商品加征25%的关税。本次美国再度发布对中国加征关税清单，欲对中国2000亿美元产品加征10%的关税。若上述关税生效，美国针对中国加征关税的举措将覆盖中国近一半的对美出口商品。而美国对中国的出口额不到1600亿美元。也就是说，在这场贸易战中，即使中国对美国所有商品征收高额关税，中国也并非美国的对手。但在此过程中，韩国出口将陷入两难境地。经由中国出口至美国的韩国产品将受高额关税影响，出口之路被阻断。若中国减少对美出口，韩国对中国的中间产品出口也将受到重创。数据显示，去年韩国对外出口中，中国占比达25%，为1421亿美元，其中约80%为中间产品。



另外，现阶段韩国急需解决的还有美国依据《贸易扩展法》第232条对进口汽车展开的调查问题。为此，韩国政府正在尽全力阻止美国加征汽车关税。产业部长官白云揆已于6月出访美国，通商交涉本部长金铉宗也将率领财经界人士访美，向美国相关部门阐明立场。



但有专家指出，韩国政府虽举行了多场对策会议，但每次都只得出及时掌握情况、减少对韩国经济和企业带来影响等千篇一律的结论，有做表面功夫之嫌。也有声音指出，韩国根本没有介入全球两大经济体美国和中国之间纠纷的力量。由于美中逐步扩大征税范围，因此也无法准确预测将给韩国产业带来怎样的影响。虽然政府表示美中贸易战对韩国影响有限，但随着两国贸易战持续升温，人们担心韩国受波及范围也会随之扩大。

