韩国朝野10日就第20届国会后半期组建问题达成一致，结束了国会上半期结束后的5月30日起长达41天的韩国立法机构空白状态。但由于朝野立场截然不同，且双方有可能在人事听证会上产生分歧，因此在后半期国会组建问题上仍面临诸多难题。



执政党共同民主党国会代表洪永杓、自由韩国党国会代表金圣泰、正未来党国会代表金宽永以及和平与正义的议员聚会国会代表张秉浣当天在国会举行会晤，并发布了后半期国会组建协议。协议中称，国会议长和常任委员会委员长分配取决于国会议席数量，即国会议长由国会第一大党共同民主党议员担任，2名国会副议长则由国会第二和第三大党自由韩国党及正未来党议员担任。据此，今年5月被提名为候选人且6次当选国会议员的共同民主党议员文喜相任新一任国会议长。18个常任委员会委员长也根据国会议席进行分配，共同民主党8处、自由韩国党7处、正未来党2处、和平与正义的议员聚会1处。备受争议的国会运营委员会和法制司法委员会则按照惯例进行分配，即执政党共同民主党议员担任国会运营委员会委员长，最大在野党自由韩国党议员担任法制司法委员会委员长。国会运营委员会主要负责国会议事议程，法制司法委员会是所有法案通过的最后关口，是最为重要的常任委员会。至此，国会结束了上半期后长达41天的立法机构空白。从第13届国会后半期以后的多届国会组建协商过程来看，此次虽短于第15届国会的79天，但也属天数较长。



随着朝野就后半期国会组建问题达成一致并选出国会议长、副议长以及常任委员会委员长，第20届国会也开始进入后半期的议事日程。在众多日程中，首当其冲的是人事听证会。朝野针对警察厅长候选人闵钾龙的人事听证会将于本月19日举行，3名大法官候选人的人事听证会将于23日至25日举行，26日将进行任命同意案表决。朝野还将于26日在国会全体会议上选出国家人权委员会委员和国民权益委员会委员。



分析认为，虽然第20届后半期国会已成形，但或陷入出师不利的局面。首先，警察厅长人事听证会或成绊脚石。国会停摆已令结束听证程序超出了法定时限，若在野党对人事任命提出质疑，将与执政党形成对立局面。朝野也将在大法官人事听证会中，围绕草根出身且具有进步倾向的候选人展开博弈。此外，朝野对一些重点处理的法案也存在异议。执政党共同民主党致力于修改《商业建筑租赁保护法》、《减少可吸入颗粒物法》、《两性平等基本法》以及规则创新五大法案。而第一大在野党自由韩国党将《无限制区特别法》、《服务产业发展基本法》和《外派劳动者保护法》等作为核心法案。另据分析称，若总统文在寅在此情况下改组内阁，国会恐将再次卷入人事听证会的漩涡中。韩国国会虽勉强步入正常运作，但急需解决的问题堆积如山，前途充满艰险。

