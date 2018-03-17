韩国国会举行全体会议 通过《公职选举法》修正案

上网: 2018-03-05

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韩国国会5日通过了 “6.13地方选举”广域议员选区划定案。

韩国国会当天下午4时举行全体会议，表决通过了《公职选举法》修正案。此前2月28日，国会改宪及政治改革特别委员会在子夜过后通过《公职选举法》修正案，由于已过2月临时国会会议最后一天，全体会议未能通过修正案，因此国会5日特别为处理该修正案再度举行全体会议。

广域议员选区划定时限原为选举日6个月前，即12月13日。在尚未划定选区的情况下，中央选举管理委员会本月2日开始接受广域议员预备候选人申请登记。中央选举管理委员会计划，在修正案获通过后，允许候选人选择希望参选的选区。

韩国将于6月13日举行第7届全国地方选举。在此次地方选举中，全国共产生广域团体长、教育监、基础团体长、广域议员、基础议员等3500人。从2月13日市长、 道知事、教育监预备候选人申请登记开始，中央选举管理委员会启动地方选举日程。正式候选人申请登记时间为5月24日至25日。 预备候选人在进行申请登记后，可在有限范围内展开设立选举办事处、分发名片等竞选活动。在进行正式候选人登记后，各候选人可全面展开竞选活动。

此次地方选举是文在寅政府成立以来举行的首次全国地方选举，也是2020年国会议员选举的前哨战。因此，此次地方选举对执政党来说是确保施政动力的重要转折点，而在野党或将打出“政权审判论”，为赢得选举竭尽全力。

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