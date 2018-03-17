韩美举行新一轮防卫费分担谈判

韩美两国7日起在火奴鲁鲁举行旨在签署第10次《韩美防卫费分担协定》的谈判，决定2019年起韩方承担的驻韩美军防卫费用。



韩方代表团团长为外交部防卫费分担谈判代表张元三，他率领外交部和国防部高级官员出席会议，美方代表团团长、美国国务院防卫费分担谈判代表蒂莫西•贝茨(Timothy Betts)也率美方官员与会。



“防卫费分担额”指的是驻韩美军驻扎韩国期间韩方承担的费用，包括在驻韩美军部队工作的韩国员工工资、美军基地内各种建设费用、军需支援费用等。根据《驻韩美军地位协定》（SOFA），驻韩美军费用原由美方全额负担，韩方免费提供土地和有关设施，但1990年起改为驻韩美军的部分驻扎费用由韩方负担。2017年韩国的防卫费分担额约为9507亿韩元（约合人民币56.2亿元）。韩美1991年举行了首轮谈判，至今共签署了9次《防卫费分担协定》，2014年签署的第9次协定将于今年12月31日到期。从明年开始适用的第10次协定须在今年内达成妥协。



美国一直要求韩国增加防卫费分担额，特朗普在竞选总统时期也曾一直主张同盟国需增加分担额。有分析认为，美方在本次谈判中不仅将要求韩方大幅增加分担额，同时也会要求韩方提供“萨德”运作费用。韩国政府的方针是须取得国民可以接受的合理结果。此前韩国外长康京和在国会作报告时曾强调“合理与互惠”。她说，将为建立驻韩美军稳定的驻扎环境、加强联合防卫能力以及取得全体国民的支持作出努力。

