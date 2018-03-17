3月8日国际妇女节 全国掀起“Me Too”运动

3月8日是国际妇女节，韩国女性团体举行纪念活动，宣布支持反性骚扰运动“Me Too”。最近“Me Too”运动急剧扩散到法律界、文化艺术界、宗教界和政治界等社会各个领域，引发巨大动荡。



韩国女性团体协议会当天下午2时在国会议员会馆举行国际妇女节纪念大会，宣布积极支持“Me Too”运动，为根除社会蔓延的性骚扰乱象作出努力。韩国女性团体协议会还宣布成立“全国Me Too支援本部”，积极对性侵受害者提供支援。“Me Too支援本部”以女性团体协议会为中心，由大韩家庭法律福祉洽谈院、韩国心理学会和韩国女性律师会等参与，将为受害者提供法律和心理治疗等支援。社会团体“韩国女性热线”还向与会者分送白玫瑰，以示对“Me Too”运动的积极支持。



“Me Too”运动在韩掀起热潮源于1月28日检察厅内部通信网曝光检方高层性骚扰丑闻。一位女检察官揭露了其遭到检察长性骚扰的事实，随后检方开始对此展开调查。此后，“Me Too”运动迅速在社会各领域扩散，著名戏剧导演、剧团负责人、电影明星以及电影导演等接二连三被曝性骚扰丑闻。其中，最令人感到震惊的是诗人高银和忠南知事安熙正涉案。高银是韩国现代文学的代表诗人，曾多次提名诺贝尔文学奖。在其涉嫌性侵事件曝光后，他的展品被拆除、文学馆建立计划被取消、教科书中收录的诗词也被删除。而忠南知事安熙正是著名政治家，一度被认为是执政党下任总统有力候选人。事发后，他辞去道知事职务，且被执政党共同民主党开除党籍。

