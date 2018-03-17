特朗普签署命令增收钢铁和铝关税 韩国未受豁免

美国总统特朗普8日签署命令，正式决定对进口钢铁和铝征收高额关税。美国将对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，加拿大和墨西哥不包括在征收高额关税对象国之内，但韩国未获豁免。特朗普的关税增收命令将在15天后生效。至此，其间韩国政府和行业为说服美方所作的努力没能取得效果，但鉴于特朗普总统允许所有对象国进行免除关税谈判，韩国方面仍将继续作出努力。



当天，特朗普总统在白宫签署基于美国《贸易扩张法》第232条规定拟定的命令，美国钢铁行业劳动者和工会有关人士出席签署仪式。特朗普总统在仪式中表示，美国产业被外国带有攻击性的贸易惯例所破坏，对我们造成损害的不少国家都是我们的同盟。特朗普总统的上述发言被解释为对包括安全同盟在内的所有国家宣布启动贸易战争。



据分析，美国未将加拿大和墨西哥列入征收高额关税对象国可能是考虑到北美自由贸易协定（NAFTA）正在进行重新谈判。特朗普总统还称，若能确保产品不威胁美国国家安全，其他国家也可被豁免。对此，韩国政府计划再次向美方说明豁免韩国的正当性，竭尽全力说服美国。



据分析，在特朗普的关税增收命令正式生效之前，韩国也有可能受豁免。这是因为对韩国征收高额关税问题在美国内部也引发极大争议。首先，不少人认为，在美北对话局面下，该措施将对韩美安全合作造成负面影响。而且从韩国进口的钢铁产品中，有很多在美国内部并不容易寻找到替代品，因此该措施还将给相关美国公司带去负面影响。

