半导体“鼎盛时期”未完结 今年有望续写涨势

自去年年底起，全球半导体行业就弥漫着悲观的氛围，但最近却正在向乐观态势转变。此前，市场普遍担忧半导体市场“鼎盛时期”即将完结，然而现在又出现了半导体的销售规模会不降反升的预期。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）近期发布的报告称，今年半导体销售额将增加。该组织预测今年全球半导体市场销售规模有望达到4510亿美元，同比增长9.5%。这比去年11月报告中预测的7%的增长率高2.5个百分点。报告指出，存储器等部门将引领半导体市场发展。

美国半导体行业协会（SIA）3月5日发布的报告显示，今年1月，全球半导体销售额达376亿美元，同比暴增22.7%，连续18个月实现同比增长。对此，美国半导体行业协会总裁约翰·诺伊弗表示，世界半导体市场今年将维持良好发展态势。

高盛集团则指出，全世界DRAM（动态随机存取存储器）仍处于供不应求的状态。其中，32千兆字节(GB) 服务器模块的价格在一个月内就上涨了5%。

台湾IT专业媒体《DIGITIMES》（《电子时报》）预测，因数据中心、智能手机用量猛增，今年DRAM的产值将比去年上涨逾3成，达到960亿美元。

从去年开始一度出现半导体将出现供应过剩局面的声音，但是最近舆论又突然变得十分乐观，这对三星电子、SK海力士等韩国企业是利好消息。专家预测，今年下半年，服务器和手机用DRAM的需求将持续坚挺。三星电子和SK海力士的3D Nand Flash和DRAM技术占绝对优势。专家指出，供应不足的情况在短时间内很难改变。这是因为相关企业DRAM细微生产流程转换速度较慢，因此三星和海力士目前仍将继续享受这波红利。不过，中国大规模的设备投资和企业间展开过度价格竞争的可能性尚存，这是目前半导体市场的主要风险因素。



