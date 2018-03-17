南北韩首脑会谈正在筹备中 总统特使出访中日俄

目前，南北韩首脑会谈准备工作正在紧张有序地进行。青瓦台计划在首脑会谈准备委员会成立后，于本周末举行首次会议。



南北韩首脑会谈准备委员会委员长已确定由总统秘书室室长任钟皙担任。青瓦台表示，将在本周初敲定委员人选。12日，青瓦台核心官员表示，已经拟定南北韩首脑会谈准备工作草案，但尚未展开开通南北韩首脑间热线相关工作。这位官员表示，需要与北韩就相关事宜进行磋商，但目前双方还没有启动这项工作。准备委员会成立并召开首次会议后，南北韩首脑会谈流程的轮廓将逐渐清晰。



目前，韩国正在积极促进国际间合作。韩国国家安保室室长郑义溶以总统特使身份访问中国，国家情报院院长徐薰则访问日本。郑义溶12日赴华进行为期两天的访问，访华期间计划拜会中国国家主席习近平，并就特使团近期访北和访美情况进行说明。在结束对中国的访问后，郑义溶还将赶赴俄罗斯，同俄罗斯领导人会面，介绍访北和访美结果，同时邀请俄罗斯给予协助。不过由于俄罗斯总统大选在即，郑义溶能否与普京会面仍是未知数。此外，国家情报院院长徐薰和国家安保室第二次长南官杓对日本进行访问，他们计划于13日会见日本首相安倍晋三。



中国、俄罗斯和日本都是六方会谈参与国。近期南北韩对话以及美北对话进展迅速，相关国家担忧这种境况会转瞬即逝。派遣特使访问相关国家，一方面是为了解除这种担忧，另一方面也是为了促成国际间的紧密合作。因为未来，这些国家在推进韩半岛无核化的进程中都将担任重要角色。

