韩方与通用协商外国人投资地区指定问题

韩方开始与通用汽车（GM）就外国人投资地区指定问题进行协商，引发外界高度关注。



此前，通用韩国以经营困难为由，呼吁韩国政府提供援助。对此，韩方要求通用拟定确切的投资计划，通用则希望将仁川富平等工厂所在地指定为外国人投资地区。通用韩国12日与仁川市、庆尚南道和产业部等部门举行工作会议，介绍了仁川富平工厂和昌原工厂投资计划，要求韩方将这两个工厂所在地区指定为外国人投资地区并提交了有关文件。



被指定为外国人投资地区后，相关企业最初5年可免缴法人税，第6和第7年仅需缴纳50%的法人税。若要申请外国人投资地区，首先需向相关地方自治团体提交申请书，地方自治团体将申请书转交产业部，经由外国人投资委员会审查和通过后，市道知事将把相关地区指定为外国人投资地区。通用韩国提交的申请能否获得韩方批准关键在其提出的投资计划是否符合条件。若要被指定为外国人投资地区，需对当地制造设施和研发费等进行大量投资，在审查中还需考虑可行性和对国民经济影响等众多因素。此前，通用汽车总公司海外业务部门总裁恩格尔（Barry Engle）同韩国政府和国会有关人士进行了接触，介绍了该公司对韩投资计划，主要内容为新投资28亿美元，在韩国推出2款新车，每年生产50万辆汽车。有分析认为，待通用具体落实投资计划后，才能最终推进外国人投资地区指定工作。为此，产业银行已着手对通用韩国的财政状况展开调查。

