特朗普解除蒂勒森国务卿职务 提名蓬佩奥为新任国务卿

美国总统特朗普突然宣布解除国务卿蒂勒森的职务，引起多方关注。在南北韩首脑会谈和美北首脑会谈即将举行之际，美国更换外交领导人似乎并不寻常。



特朗普13日在推特上说，蒂勒森已被解职，中央情报局（CIA）局长蓬佩奥将被任命为新任国务卿，他将会工作得更出色。蒂勒森被解职是外界早已预见的。蒂勒森与特朗普存在意见分歧，二人关系已严重恶化。据悉，蒂勒森主张与北韩无条件进行对话而遭到特朗普当面斥责。华盛顿政界早已盛传蒂勒森随时会被革职。



蒂勒森被解职后，美国对北韩政策将变得更为强硬。蓬佩奥被认为是美国政府内具有代表性的强硬派，他曾在今年年初表示，金正恩在几个月后就会拥有将核武器发射到美国的能力。今年2月南北韩进行对话后，他说，北韩在开发核武器方面没有任何变化。此外，在南北韩和美北达成举行首脑会谈协议后，他在本月11日也曾表示必须持续对北韩进行制裁。他在接受福克斯新闻采访时也说，在北韩以完整、可核查和不可逆转的方式消除核武器计划之前，将不会缓和对北韩制裁和作出任何让步。然而，也有分析认为，在进行对话的局面中，相较蒂勒森，蓬佩奥将是更为合适的人选。蓬佩奥深得特朗普的信任，同时在韩美进行对话的过程中，他还担任着重要的桥梁角色。

