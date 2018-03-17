前总统李明博以嫌疑人身份接受检方调查

上网: 2018-03-14

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涉嫌受贿和挪用公款等罪名的前总统李明博14日上午以犯罪嫌疑人身份接受检方传唤调查。李明博表示，希望他本人成为韩国历史上最后一位接受检方传唤调查的前总统。

李明博当天上午9时许离开位于首尔论岘洞的住宅，乘车前往首尔中央地方检察厅，抵达检察厅后他简单表明了立场。他说，他感到心情悲伤，因他个人的问题让国民担忧感到十分歉疚。他还说，心中有很多话想说，但决定还是不作过多言语。此前，他曾表示，检方对他的调查是以“清算积弊”为幌子而进行的政治报复。

据调查，前总统李明博涉嫌受贿、滥用职权、挪用公款等20多项罪名，其中，最重的一项罪名为受贿110亿韩元（约合人民币6517.3万元）。检方已将李明博定为受贿案件主犯，前青瓦台总务企划官金伯骏被扣押起诉时也曾指称李明博为“主犯”，主要涉嫌受贿项目包括国家情报院上缴的特殊活动费、三星电子替汽车零部件公司DAS在美国代付的诉讼费。李明博被疑为DAS公司的实际所有人。此外，李明博还涉嫌从友利金融和Daebo集团等处收受非法资金。根据韩国《特定犯罪加重处罚法》规定，收受1亿韩元以上的贿赂将被判处无期或10年以上有期徒刑。

李明博成为韩国历史上第五位接受检方传唤调查的前总统，检方将于一周内决定是否向法院申请批捕李明博。

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