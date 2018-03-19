韩美FTA第三轮修改谈判15日在华盛顿进行

韩美自贸协定（FTA）第三轮修改谈判15日在美国华盛顿进行。与此同时，韩国要求美国豁免钢铁关税的谈判也在进行。两项谈判同步进行，将相互影响。



韩国产业通商资源部通商交涉室长俞明希与美国贸易代表办公室（USTR） 助理贸易代表迈克尔·比曼分别率团出席会议。自贸协定修改谈判和钢铁关税谈判均由这两个部门负责，两项谈判处于“不能分开来谈”的状况。



有分析认为，美国将以开征高额钢铁关税为由加大对韩国施压，以在自贸协定修改谈判中取得有利地位。美方曾表示，美国的同盟国若能在解决全球钢铁生产过剩问题上作出贡献，将可获得减轻或免除关税的优待。可以预见，美国将借口开征钢铁关税，在同韩国进行自贸协定谈判时迫使韩国作出让步，而韩方将致力于要求美国豁免对韩征收高额钢铁关税。有观点认为，韩美双方将进行“相互让步”式谈判，韩国或在汽车等部分美国关心项目上作出让步，从而争取豁免钢铁关税的优待。



韩国政府的立场是，即使美国将重点放在征收钢铁关税上，韩国也将致力于确保韩美自贸协定的“利益均衡”。通过自贸协定谈判，美国或可得到满意的结果，但韩方不会一味让步。目前，韩国除了自贸协定谈判代表团之外，通商交涉本部长金铉宗等高层人士也已启程前往美国，尽最大努力与美方进行交涉。

