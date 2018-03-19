韩国政府公布青年工作岗位对策

韩国政府15日公布以大幅增加青年工作岗位相关支援为核心内容的青年工作岗位对策。



对策重点是从收入、居住、资产形成等方面，全方位支援在中小企业就业的青年。首先，以正式职员身份在中小企业或中坚企业就业的年轻人在就业后3年期间，每年可获得政府提供的900万韩元支援金，从而将中小企业平均起薪提高到大企业水平。目前，中小企业平均起薪为2500万韩元，大企业的平均起薪为3800万韩元。此外，上述就业青年就业后免缴5年所得税，并可在4年时间里，以1.2%的低利率最多申请3500万韩元的居住费贷款。此外，政府还将大幅加大对青年创业企业的资金扶持和税收优惠，争取每年新生12万家青年创业企业。其中，技术创新项目创业者在创业准备阶段最多可获得1亿韩元的资金支持。在创业初期发展阶段，还可获得最多10亿韩元的支援。为筹措相关财源，政府决定编排4万亿韩元的追加预算，并在4月底前获得国会通过。与此同时，政府还将加强雇佣安全网，提供失业津贴的时间从目前最长180天增至240天，并通过创新教育体系和改善产业结构等制定结构上的应对之策。



目前，青年失业问题依然严峻。政府计划截至2021年追加创造18-22万个工作岗位，力促青年失业率降至8%以下。

