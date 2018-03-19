南北韩首脑会谈准备委员会举行首次全体会议

南北韩首脑会谈准备委员会已正式成立，16日举行首次全体会议，标志韩国政府正式启动南北韩首脑会谈准备工作。



南北韩首脑会谈准备委员会当天下午3时在青瓦台举行首次全体会议，就整体南北韩首脑会谈相关情况进行检查，并讨论了在首脑会谈前，如何与北方举行工作会议等事宜。此外，委员会还在会议中就开设南北韩首脑间热线及相关工作程序等进行了讨论。此前，韩国总统特别使节团在访北期间，与北方就在举行南北韩首脑会谈之前开通双方首脑间热线并对话达成了协议。



南北韩首脑会谈准备委员会由青瓦台和政府人士共同组建，总统秘书室长任钟皙和统一部长官赵明均分别担任委员长和总管干事，委员包括青瓦台国家安保室长郑义溶、政策室长张夏成、外交部长官康京和、国防部长官宋永武、国家情报院院长徐薰、国务调整室长洪楠基。准备委员会将负责南北韩首脑会谈提前准备工作以及南北协商事宜，以确保在南北韩首脑会谈中，就改善南北韩关系等事宜达成实质性协议。准备委员会下设议题组、沟通和宣传组以及运作支援组三个小组。重要问题将由全体会议决定，全体会议每周或每隔一周举行一次。



在南北韩首脑会谈和美北首脑会谈即将相继举行的背景下，文在寅总统指示委员会做好彻底准备，谨防出现偏差。

