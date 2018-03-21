南北韩20日举行工作会谈 讨论韩国艺术团访北事宜

南北韩将于20日在板门店北方一侧统一阁举行工作会谈，讨论韩国艺术团在平壤表演事宜。据悉，韩方艺术团将在大众音乐的基础上添加传统音乐形式，为北韩观众献上表演。



韩国总统特使团本月5日至6日对北韩进行访问，其间北方邀请韩国艺术团访北，随后韩方决定4月初派遣艺术团到平壤演出。韩国艺术团访北还具有对北韩艺术团访韩的回访意义。



将率团出席南北韩工作会谈的韩方代表团团长为大众音乐作曲家兼歌手尹相，尹相也是此次韩国艺术团的音乐总监。此外，代表团还包括统一部局长朴炯一和青瓦台统一秘书室首席行政官朴振源等人士。北韩方面， 三池渊管弦乐团团长玄松月、行政部团长金顺镐（音）、舞台总监安正镐（音）等人将出席会议。玄松月曾在平昌冬奥会期间率团来韩演出。预计南北韩将在工作会谈中，就艺术团规模、访北途径、表演内容、访北期间北方提供的便利和安全保障等事宜进行讨论。



截至目前，韩国艺术团已在平壤进行过10余次表演。1985年南北韩互派离散家属家乡访问团和艺术团当时，韩国艺术团在平壤进行了首次演出。虽然在过去的演出中，韩国艺术团也曾表演古典音乐和国乐，但随着大众音乐的流行和普及，此次演出也将遵循这一潮流，为北韩观众献上精彩表演。

