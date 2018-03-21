青瓦台公开修宪案有关内容

青瓦台20日公开“总统修宪案”序言及基本权有关内容，在公开修宪案所有内容并向国民进行介绍后，政府计划于26日将该案提交国会。



青瓦台民政首席秘书曹国20日在例行记者会上公开了修宪案序言及基本权有关内容。修宪案序言写入釜马抗争、5.18光州民主化运动、6.10抗争三项民主化运动理念。釜马抗争是指1979年10月在釜山和马山掀起的反对维新体制的民主化运动。5.18光州民主化运动是指1980年在光州掀起的民主化运动。当时，军方投入兵力进行武力镇压，造成众多民众伤亡。6.10抗争是指反对全斗焕军事政权通过“12.12事件”掌握政权而掀起的市民运动。另外，考虑到前总统朴槿惠一案尚未结案，要求弹劾朴槿惠的“烛光市民革命”未被列入修宪案。



在有关基本权的内容中，修宪案认定公务员拥有劳动三权，但军人等部分公务人员不在此列。基本权的主体则从“国民”扩大到“人”，但有关国民经济和国家安保的人权则限于“国民”所有。



围绕总统修宪案，政治圈展开了激烈争论。在野党对此表示反对。自由韩国党指出，在过去独裁政府时期，总统才能提出这种修宪案。自由韩国党还对《宪法》序言纳入三项民主化运动理念表示反对。正未来党也要求政府停止提交修宪案，称这体现了“藐视国会的帝王式总统的傲慢”。但执政党共同民主党则主张在野党应积极参与讨论修宪问题，遵守对国民承诺，在6月13日同时进行地方选举和修宪案公投。

