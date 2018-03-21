郑义溶：韩美日商定为成功与北韩举行首脑会谈保持合作

韩美日三国商定为成功举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈保持密切合作。



韩国青瓦台国家安保室长郑义溶出席在美国旧金山举行的韩美日安保事务领导人会议后，于20日返回韩国，他在接受媒体采访时作出了上述表示。



韩美日三国安保事务领导人会议当地时间17日至18日在美国旧金山举行，郑义溶室长、美国白宫国家安全事务助理赫伯特·麦克马斯特和日本国家安保局长谷内正太郎分别率团出席会议。这是南北韩和美国分别决定举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈后，三国安保事务首长首次聚首。此前，三方曾于1月中旬在旧金山举行闭门会晤，这是三方时隔约两个月再次举行会议。除三方会议外，郑义溶还同美国代表麦克马斯特另外进行了两次双边会晤，就南北韩首脑会谈和美北首脑会谈事宜进行了讨论。郑义溶表示，韩美双方共同认为，为实现韩半岛及世界和平与稳定，美北首脑会谈必须取得成功。他说，双方对此深入进行了讨论，并决定今后继续保持密切合作。



南北韩首脑会谈预定4月中旬在板门店举行，美北首脑会谈预定于5月举行。美国《纽约时报》曾报道说，美国中央情报局曾与北韩侦察总局私下接触。对此，白宫表示，将从泛政府层面出发，为美北首脑会谈做准备，间接认定了中情局的角色和作用。在金正恩已表明有意实现无核化的背景下，若南北韩首脑会谈与美北首脑会谈成功举行，将有望取得实际性进展。而为成功举行会谈，国际社会需采取一致应对措施，韩美日加强合作更是尤为重要。

