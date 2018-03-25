南北韩与美国讨论首脑会谈事宜

南北韩与美国通过1.5轨（半官半民）对话，就南北韩首脑会谈和美北首脑会谈等事宜进行了广泛讨论。



此次对话20日和21日在位于芬兰赫尔辛基北部万塔的总理室别墅举行。韩国方面，韩东大学教授金俊亨（音译，下同）、世宗研究所理事长白钟天和前韩国驻日本大使申珏秀等出席会议。美国方面，前美国驻韩大使斯蒂芬斯、斯坦福大学研究员罗伯特·卡林等出席会议。代表韩方与美方出席会议的人士均为前任官员和学者。北韩方面，代行北韩外务省北美局局长职务的崔康一出席会议，引起各方高度关注。崔康一是负责对美政策的“美国通”，将在推进美北首脑会谈过程中担任主要角色，他此次以美国研究所副所长的身份出席会议。



当天的会议并未定主题，而是以自由发表意见的形式进行。南北韩首脑会谈和美北首脑会谈即将举行，三方在会议中就此广泛交换了意见。据悉，三方还在会议上讨论了韩半岛无核化问题。但1.5轨对话并非政府间的正式对话，因此在当天的会议上，三方仅就原则性问题进行了综合讨论。南北韩首脑会谈预定于4月举行，美北首脑会谈预定于5月举行。目前与会各方并未就会谈进行具体协商，此次在赫尔辛基进行的1.5轨对话可以说是三方正式协商开始前进行的探索性非正式对话。南北韩以及美国均未给首脑会谈设前提条件，但会谈只有在满足某一程度的条件后才能成功举行，因此，1.5轨对话是否能为成功举行会谈奠定基础，备受瞩目。

