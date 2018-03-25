青瓦台：推进5月初举行韩中日首脑会谈

上网: 2018-03-21

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韩国青瓦台21日表示，目前正在推进5月初举行韩中日三国首脑会谈的有关事宜。此前，日本共同社20日也援引消息灵通人士的话进行了有关报道。报道说，韩中日三国已在大框架内就5月上旬在东京举行首脑会谈达成了协议。对此，青瓦台方面表示，目前尚未决定具体日程和日期，韩国需要准备文在寅总统就任一周年有关活动，需兼顾的日程众多，所以尚未做决定。

韩中日首脑会谈是为加强地区合作、实现共同繁荣而成立的首脑协议体。与欧洲和东南亚等地相比，东北亚地区合作基础较为薄弱，有鉴于此，韩中日决定加强三国间合作，举行三方首脑会谈。然而，韩中日首脑会谈自启动以来并不一帆风顺。2008年12月13日，韩中日首脑会谈在日本东京首次召开，韩国时任总统李明博、中国时任总理温家宝和日本时任首相安倍晋三出席了首次会议，并决定每年轮流在三国举行会议。但因历史问题，三国间出现矛盾等情况，2011年举行第4次会议后，三方首脑会谈中断，直到2015年11月才重启第5次会议，但随后因中方态度消极和韩国前总统朴槿惠被弹劾，至今未能再举行会议。


韩中日若今年5月在东京成功举行首脑会谈，将是文在寅总统就任后首次访问日本，韩中和韩日双边会谈也将在会议期间举行，在韩半岛局势方面，这将是韩国加强与中国、日本合作的绝佳机会。

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