美联储再度加息 韩美利率出现逆转

美国联邦储备委员会今年首次加息。由此，10年7个月来，韩美政策利率首次出现逆转。



美联储21日举行为期两天的定期会议后宣布，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%~1.75%。这是美联储主席鲍威尔就任后首次加息，也是去年12月以后，美国时隔三个多月再次将利率调高0.25个百分点，超过了韩国基准利率1.5%。



美联储2015年和2016年分别加息，2017年第3次加息，正按部就班地提高利率，走向利率正常化，体现出对实体经济充满信心。目前美国的消费、投资和雇佣等指标向好，特朗普政府减税和1.5万亿美元的基础设施投资方针成为推动增长的力量。美联储对国内经济持乐观看法，并将今年美国经济增加率预计值从2.5%上调至2.7%，上调了0.2个百分点。专家认为，美联储在今年将会持续加息2~3次。美联储主席鲍威尔曾在记者会上表示，逐步加息将有助于经济发展。



美国宣布加息后，韩国银行总裁李柱烈表示，美国加息将不会立即对韩国金融市场产生影响，但将密切监控国内市场动向，若出现不稳定情况，将立即采取有关措施。针对韩国是否会在5月加息，他说，尚存在很多变数，需兼顾下月修订的国内经济展望以及美国金融情况走势。李柱烈还说，虽然美国加息，但不能断定外资会否立即撤离韩国市场。

