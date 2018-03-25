文在寅出访越南和阿联酋

文在寅总统22日起对越南和阿联酋进行为期7天的访问。



抵达越南后，文总统首先访问越南国家足球队、出席韩越科学技术研究院动工典礼并与当地韩侨共进晚餐。越南国家足球队在韩籍主教练朴恒绪的带领下，在亚洲U-23足球锦标赛获得亚军，朴恒绪也因此被视为越南的国家英雄，文在寅总统与朴恒绪会面将进一步增进两国国民间的友谊。韩越科学技术研究院则是以韩国科学技术研究院（KIST）为典范和模式建设的研究机构。在访问越南的第二天，文在寅总统将出席正式欢迎仪式、与越南国家主席举行首脑会谈并同包括越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南总理阮春福在内的越南主要领导人士会晤。



文在寅总统24日将访问阿联酋，主要日程包括首脑会谈、访问巴拉卡核电站和“AKH部队”。文在寅总统将于25日与阿联酋阿布扎比王储举行首脑会谈，26日将出席巴拉卡核电站一号机组建设纪念活动。巴拉卡核电站是韩国首次出口的核电站，预定在今年底或明年初竣工。27日，文在寅总统将前往韩国派驻当地的“AKH部队”考察。“AKH部队”在当地负责阿联酋军队的教育训练、联合演习以及保护当地韩侨等任务。



越南和阿联酋是东南亚和中东地区的核心国家，经济方面呈现高度增长，市场发展潜力无穷。文在寅总统对这两大地区进行访问目的是同时实现经济领土扩张和外交多边化。尤其是对越南的访问标志着文在寅总统正式开始推动“新南方政策”，具有深远意义。

