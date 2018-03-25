美国决定暂时保留对韩征收高额钢铁关税

美国决定暂时保留对韩国产钢铁征收高额关税，时间截至4月底。在此期间，韩美双方将就“永久豁免”的条件进行谈判。



美国贸易代表办公室（USTR）代表莱特希泽当地时间22日公布了上述立场。莱特希泽表示，特朗普总统决定“暂停”（pause）对韩国、欧盟、加拿大、墨西哥、阿根廷、澳大利亚、巴西征收钢铁关税。但莱特希泽并未提到该豁免期限是暂时还是永久。韩国通商交涉本部本部长金铉宗对此解释说，这是“暂时豁免(temporary exemption)”， 时间截至4月底。据金铉宗介绍，截至4月底，上述国家需与美方就“永久豁免”的条件进行谈判。至于具体条件和内容，金铉宗表示，韩美正在就此问题进行谈判，因此不便透露。美国从23日起对中国和印度等其他国家的钢铁和铝产品分别征收25%和10%的高额关税。



韩国谈判团将韩美自贸协定（FTA）谈判与豁免钢铁关税谈判挂钩与美方进行协商，因此有分析认为， 美国决定暂时保留对韩国产钢铁征收高额关税与此有关。据悉，在此问题上，韩国政府正考虑在皮卡（pick up truck）问题上对美国作出让步。根据韩美自贸协定，美国将在三年后取消对韩国产皮卡征收关税。韩方正考虑推迟取消关税的时间。总之，韩国目前为永久豁免谈判赢得了时间。但也有人表示忧虑，认为不确定性依然持续。



