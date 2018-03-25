韩国法院批捕前总统李明博

首尔中央地方法院22日晚11时6分许签发前总统李明博的逮捕令。李明博缺席逮捕令审查，因此法院以研讨文件的方式进行了审查。法院表示，检方提出的证据确凿且李明博有毁灭证据之虞，因此决定接受检方要求，签发逮捕令。法院批捕李明博后，检方立即派两名部长检察官赴李明博私宅实施逮捕，随后李明博被关进首尔东部看守所。



法院签发逮捕令后，李明博通过Facebook表明了自己的立场。李明博称，自己不怨恨别人，认为全是自己的错误，因而感到内疚，并强调自己在担任首尔市长和总统时期尽了一切努力。李明博表示， 虽然为实现廉政作出了努力，但却未能满足国民的要求。



李明博涉嫌18项指控，包括受贿、贪污、滥用职权等。受贿内容包括国家情报院7亿韩元的特殊活动费、三星电子代替DAS缴纳在美国的585万美元诉讼费。此外，李明博还涉嫌于1991年至2007年通过DAS公司筹集339亿韩元秘密资金等共私吞350亿韩元。李明博被怀疑为DAS公司实际所有人。



随着法院批捕李明博，检方最长将可在20天期间对李明博进行关押调查。检方计划在对李明博的原有嫌疑进行进一步调查的同时，还对其新的嫌疑展开调查。预计检方将在李明博逮捕期限4月10日或之前正式起诉李明博。

