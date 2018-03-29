政府确定明年预算编制方针 将大力扶持青年就业

韩国政府确定2019年财政预算编制方针，计划明年大规模增加对青年阶层的投入。



3月26日，韩国国务会议审议通过了《2019年度预算案编排及基金运用计划案撰写方针》（以下简称《方针》）。由此，韩国政府明年度财政预算编制工作正式启动。各部门须根据该方针编制财政预算，并于5月25日将预算申请书递交到企划财政部。企划财政部将在此基础上编制财政预算方案，并于9月2日递交国会。



韩国政府2018年财政预算为428.8万亿韩元，根据中期财政使用计划（2017年~2021年），2019年的预算规模为453.3万亿韩元。而26日公布的《方针》则计划进一步加大财政总支出，明年度财政支出增加率将高于中期财政计划中设定的5.7%的增加率。政府旨在通过加大财政投入，让国民切身体会到生活质量的改善。



《方针》指出，明年将重点扶持青年就业、低生育率和老龄化、创新发展、安全四大领域。通过强化财政职能，引领就业岗位拓展、收入主导型经济增长和创新发展等，并以此积极应对人口结构改变和低增长等结构性问题。与此同时，还将加大对机会均等、社会融合以及帮扶社会弱势群体的投入。在青年就业方面，将根据青年对就业、创业、教育、居住补贴等的实际需求提供一揽子扶持计划。为应对低生育率，将就现行项目进行讨论，并重点扶持其中相对高效的项目。在创新发展方面，将集中力量扶持无人机、无人驾驶汽车等核心先导产业，从而开拓新市场并创造就业岗位。在安全方面，将设立危险设施数据库，通过导入安全认证制度等手段，扩大对薄弱设施的投入。



