文在寅出席巴拉卡核电站竣工仪式 韩阿商定加强军事合作

正在阿联酋进行正式访问的文在寅总统在与阿布扎比王储穆罕默德举行首脑会谈后，出席韩国型核电站巴拉卡（Barakah）核电站一号机组竣工仪式。



文在寅总统与阿布扎比王储穆罕默德25日举行首脑会谈，就将两国关系从原来的战略伙伴关系提升为特殊战略伙伴关系达成协议。两位元首将国防合作定性为两国关系的核心内容，并商定将新设外交和国防2+2协商机制。至此，两国关系完全恢复并得到提升。



韩国和阿联酋于1980年建立合作关系。当时两国主要以能源、建设和成套设备为主展开合作。2009年阿联酋决定引进韩国型核电站后，两国关系提升至战略伙伴关系，两国间合作扩大到国防、防卫产业、保健医疗等领域。随后，韩国“阿克（ AKH ）部队”驻扎阿联酋，支援阿联酋特殊部队训练。但此前两国签订的秘密军事谅解备忘录在文在寅政府成立后引发极大争议。对此，韩国青瓦台秘书室长任钟皙和阿布扎比行政事务局主席哈尔敦（Khaldoon al Mubarak）进行互访，圆满解决了该问题。随后双方借由此次首脑会谈继续提升双边关系。



26日，文在寅总统应穆罕默德王储的邀请，出席巴拉卡核电站一号机组竣工纪念仪式。文在寅总统对韩国技术在克服沙漠和高温等恶劣环境方面所发挥的力量予以高度评价，并对辛劳工作的现场工作人员进行了慰问和鼓励。



巴拉卡核电站是韩国首个核电站出口项目。截至2020年，共建设4座机组。

