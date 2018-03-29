文在寅总统结束对越南和阿联酋访问回国

文在寅总统结束对越南和阿联酋访问，于28日上午返回韩国。



文在寅总统22日起首先访问越南，努力将越南发展为“新南方政策”的据点。在访越第一天，文在寅总统前往韩籍主教练朴恒绪率领的越南国家足球队进行访问，加强两国国民间的友好关系。23日，文在寅总统与越南国家主席陈大光举行首脑会谈，发表了“韩越面向未来共同宣言”，主要内容为在2020年以前，将两国贸易额增至1000亿美元，并商定定期举行外长会谈，且促进在国防部层面发表“共同愿景宣言”。由此，两国在外交和安全领域构建了密切的沟通渠道。



文在寅总统24日起前往第二站阿联酋访问，在同阿联酋阿布扎比王储穆罕默德举行的首脑会谈中，将两国“战略伙伴关系”提升至“特别战略伙伴关系”。此前，与韩国建立“特别战略伙伴关系”的国家只有印度和印度尼西亚。阿布扎比王储穆罕默德还提议在石油和燃气领域推动双方250亿美元规模的新合作项目。此外，引发争议的“秘密军事谅解备忘录”问题也获得了解决，双方决定举行外交国防2+2次官级磋商，就敏感的安全问题进行磋商。在2+2磋商中，两国将就军事谅解备忘录有关内容进行修订和补充。文在寅总统还出席了巴拉卡核电站一号机组竣工典礼，巴拉卡核电站共有4个机组，是韩国首次在海外建设的核电站。阿联酋高度评价韩国的核电站技术，穆罕默德王储还表示，将积极协助韩国在沙特阿拉伯建设核电站。

