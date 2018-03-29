朝中社：金正恩对中国进行非正式访问 习近平接受访北邀请

北韩朝中社28日报道说，北韩劳动党委员长金正恩对中国进行了非正式访问。韩国青瓦台也证实了金正恩访华，称中方已通报韩国金正恩访华相关情况。



据朝中社报道，应中国国家主席习近平的邀请，金正恩3月25日至28日对中华人民共和国进行非正式访问。金正恩夫人李雪主、劳动党副委员长崔龙海、朴光浩、李洙墉、金英哲以及外务相李勇浩、党副部长金成男、金炳浩等高层人士随同访问。报道说，习近平主席与金正恩委员长26日在北京人民大会堂举行会谈，双方就发展友好关系、韩半岛局势等重要问题交换了意见。金正恩表示，希望加强高层往来，巩固两国友谊，深化战略沟通和战略战术合作。习近平表示，在金正恩委员长的战略决断和北韩党政的努力下，最近韩半岛局势出现了值得肯定的变化。报道还说，习近平主席接受了金正恩委员长的访北邀请。



据中国中央电视台和新华社等中方媒体报道，金正恩阐明了无核化立场。金正恩说，遵照金日成和金正日的遗训实现韩半岛无核化是我们始终一贯的立场。他说，韩美按部就班地采取相关措施，无核化问题当可获得解决。



有分析认为，金正恩访问中国符合北中双方共同的战略利益。最近，韩国、北韩与美国进行三方对话，中国也有积极参与的必要，而北韩则需要中方的积极支持。预计今后进行对话的过程中，将形成韩美对北中的构架。

