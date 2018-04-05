韩国空军首架隐形战斗机F-35A出库

韩国空军首架隐形战斗机F-35A28日出库，出库纪念仪式当天上午在美国得克萨斯州洛克希德·马丁公司沃斯堡工厂举行。



以首架F-35A战斗机为开始，今年共生产6架同型飞机，这些战斗机将作为韩国派往亚利桑那州卢克空军基地的空军驾驶员和技术人员培训使用。明年上半年开始陆续出库的F-35A将从明年3月起输往韩国。截至2021年，韩国预定共引进40架F-35A。



拥有具备隐形功能的战斗机后，韩国将大为加强对北韩的威慑力。F-35A战斗机属第五代隐形战机，最大飞行速度为1.6马赫，作战半径为1093千米，主要武器包括空对空导弹、联合空对地攻击导弹和小直径炸弹。尤其是战机搭载的AN/APG-81雷达3秒内即可在150公里前方的23个空中目标中探测到19个目标。F-35A航程达2200千米，可隐秘渗入北韩内陆，精密打击核心设施后返回。韩国国防部长官宋永武表示，引进隐形战斗机以后，将进一步提高韩美空军联合作战能力和韩国空军支援地面作战的能力。



韩国军方还预定明年分别引进4架全球鹰(Global Hawk)高空无人侦察机和空中加油机。隐形战机、高空无人侦察机和空中加油机将成为韩国空军的主要战略武器，韩国将大为提高高功能战斗机战力。

