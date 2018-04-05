韩美宣布就修订FTA原则上达成协议 同时豁免钢铁关税

韩美两国贸易部长发表联合声明，正式宣布韩美就修订自贸协定（FTA）原则上达成协议，同时美国豁免对韩征收高额钢铁关税。



韩国产业通商资源部通商交涉本部长金铉宗和美国贸易代表办公室代表罗伯特·莱特希泽28日发表了联合声明。声明指出，韩美就修订自贸协定的一般条件原则上达成协议，与此同时，美国同意豁免对韩征收高额钢铁关税。免征钢铁关税协议将从5月1日起正式生效，协议生效前，两国将遵照国内程序。声明还说，双方在投资、关税、汽车和贸易等项目上达成了协议。此次协议建立在两国牢固的安全合作关系基础上，体现出韩美经贸关系的重要进展。由此，韩美自贸协定修订和钢铁关税谈判完全结束。



此外，韩国政府还表示，在4月美国发布汇率报告之前，韩国将另外与美国财政当局和国际货币基金组织就汇率问题进行谈判。有猜测认为这可能意味着韩美在自贸协定和钢铁关税谈判中还加入了汇率谈判，并希望就这三项达成一揽子协议。对此，韩国政府予以否认。美国财政部每年4月和10月发布汇率报告，指定“汇率操纵国”。“汇率操纵国”的标准有三，一是对美贸易顺差超过200亿美元；二是经常项目收支顺差在国内生产总值（GDP）中的占比超过3%；三是持续、单向的外汇干预，反复净买入外汇且12 月内总量超过国内生产总值的2%。目前，韩国前两项已超标，已被列为“观察对象国”。

