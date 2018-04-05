国际奥委会主席巴赫访北 探讨北韩日后参赛事宜

国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫访问北韩，就今后北韩参加奥运会以及奥委会对北韩的支援事宜进行探讨。



据悉，国际奥委会主席巴赫一行于3月29日抵达平壤，并计划在北韩停留至31日。巴赫是否会与北韩劳动党委员长金正恩会面尚不可知。但根据国际奥委会主席享有国宾级待遇的惯例，巴赫很有可能与金正恩会面。国际奥委会表示，巴赫一行将围绕北韩日后参加奥运的主题展开对话，具体将涉及北韩代表团参加2020年东京奥运会、2022年北京冬奥会、2020年和2022年青年奥运会的准备情况以及取得参赛资格等事宜，并就国际奥委会为此给予哪些支援展开讨论。



北韩相关人士曾于今年1月出席在瑞士洛桑国际奥委会总部举行的会议，在敲定北韩参加平昌冬奥会的方式后，北韩借机正式邀请巴赫访问平壤。巴赫表示，平昌冬奥会结束后，持续与北韩就访问时间进行了协调。最终，巴赫于3月29日率领约10名随行人员，经中国北京前往北韩平壤。国际奥委会北韩籍委员张雄和北韩体育相金一国等人接待了巴赫一行。



巴赫促成了平昌冬奥会南北韩运动员同时入场，并实现了南北韩组成女子冰球联队。他表示，这才是真正的奥林匹克精神，并称此举向全世界传达了强烈的和平信号。他还自豪地表示，国际奥委会和奥运会为韩半岛开启了对话的大门。同时，他也强调奥委会在政治上保持中立，称与北韩的对话仅限于体育层面。

