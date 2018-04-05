韩国召开临时国会会议 朝野就三大议题展开博弈

4月2日起韩国开启为期一个月的4月临时国会会议。此次临时国会会议将就追加财政预算、修改宪法等重量级议题进行讨论，南北韩关系也是讨论的焦点。随着民主和平党和正义党组成共同交涉团体，国会由此形成四个团体参与交涉的局面，这将成为最大的变数。



国务总理李洛渊预计4月9日发表演说，再次强调应通过追加预算案。按照计划，4月10日至12日，国会将进行对政府质询，19日和26日将举行全体会议处理法案。会议期间，文在寅总统或将发表关于修宪的演说。4月临时国会会议的讨论焦点是4万亿韩元规模的“青年就业岗位”追加预算案。党政认为，目前青年就业形势异常严峻，已无法回避相关问题，将通过增加财政预算，采取积极的财政政策，应对青年就业困境。但在野党对追加预算案持反对意见。第一在野党自由韩国党认为，追加预算是执政党为了在地方选举中笼络人心而实施的政策。正未来党表示，用纳税人的钱来扩大就业，效果将非常有限。民主和平党和正义党也对该政策的实际效果提出质疑。另一个悬而未决的问题是修宪案。尽管总统修宪案已经递交到国会，但由于在野党极力反对，预计会困难重重。国会朝野围绕修宪案分歧较大，能否达成协议，尚不可知。如果朝野本月内无法达成一致，将很难实现6月同时举行地方选举和修宪公投。此外，在对政府质询中，南北韩关系将成为最大悬案。



此次临时国会会议，民主和平党和正义党组成的共同交涉团体“和平与正义议员组织”成为最大变数。原本由三个党派主导的国会出现了第四个交涉团体。执政党期待“和平与正义议员组织”成为“友军”，但预计该团体为提升存在感，将在不同的法案表决中视情况做出决定性的选择。

