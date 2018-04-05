金正恩夫妇观看韩国艺术团平壤演出

北韩劳动党委员长金正恩亲自到现场观看韩国艺术团演出。这是北韩最高领导人首次在首都平壤观看韩方演出。据分析，金正恩亲自访问演出现场的目的在于搞活对话气氛。对此，韩国青瓦台方面表示，金正恩到场观看韩国艺术团演出有助于改善南北韩关系。



1日，金正恩及其夫人李雪主突然造访韩国艺术团进行演出的东平壤大剧场并同现场观众一同观看了演出，为时2小时10分钟。北韩劳动党第一副部长金与正、最高人民会议常任委员长金永南、北韩国家体育指导委员会委员长崔辉、祖国和平统一委员会委员长李善权、北韩文化相朴春男等人士也陪同观看。金正恩抵达演出现场后，与韩国文化体育观光部长官都钟焕和韩国艺术团音乐总监尹相等进行了简单交谈。金正恩表示，因为4月初的政治日程较繁忙，南北韩进行合演的3日有其他日程，所以特意选择当天前来现场观看演出。



北韩朝中社2日报道了金正恩观看韩国艺术团演出的消息。报道称，金正恩期待韩国艺术团此次演出能够成为展现同一民族面貌的良好契机。



韩方艺术团1日在东平壤大剧场以"春天来了”为主题进行演出。艺术团由赵容弼、崔辰姬、姜山爱、李仙姬、尹道贤、白智英、郑仁、ALi、徐贤、金光敏、Red Velvet等11组艺人组成，他们共演唱了26首跨越各年龄层和南北界限的歌曲。此次也是赵容弼2005年在平壤举行演唱会后，韩方人员时隔13年再次在平壤演出。

