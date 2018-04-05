文在寅总统出席4.3事件70周年追悼式

文在寅总统3日出席4.3事件70周年追悼式。4.3事件指的是1948年在济州岛发生的民众抗争事件，在此过程中，军警进行镇压，造成众多人死伤。继2006年前总统卢武铉后，此次是总统第二次出席4.3事件追悼式。4.3事件幸存者和牺牲者家属等15000多人参加了当天的活动，追悼式的主题是“从悲痛到记忆，从记忆到明天”。



文在寅总统在致辞时表示，4.3事件是任何势力也不能否认的历史真实，他对因国家施暴造成悲剧事件道歉。文在寅总统说，国家将对4.3事件负责，并发掘牺牲者遗骸和为牺牲者家属提供补偿，国家还将成立创伤中心，负责治疗幸存者。文在寅在竞选总统时期，曾承诺将查明4.3事件真相并恢复牺牲者和幸存者名誉。



4.3事件是1948年4月3日以南劳党为主在济州岛掀起的民众抗争事件，此前1947年3月1日，左派阵营在示威过程中遭到了警察枪击，造成众多人伤亡，后来以南劳党为主组成的武装部队开始了武装斗争。在军警武装镇压的过程中，众多无辜百姓惨遭杀害。此前，4.3事件一直被视为“暴动”，2000年制定《特别法》后，政府开始调查事件真相和恢复受害者名誉，申请登记的受害者近15000人。2003年时任总统卢武铉表示，4.3事件是因国家强权而造成众多人牺牲的事件，并就此道歉。2014年，4月3日被列为国家纪念日。

