青瓦台：文在寅总统北核问题解决方案不同于《9.19声明》

据青瓦台方面介绍，文在寅总统提倡的北韩核问题解决方案即“一揽子、分阶段的无核化”和《9.19共同声明》提出的方式有所不同，文在寅总统的方案提议美北首脑在北韩核问题对话初期即会面进行讨论。



青瓦台一位人士4日介绍了文在寅总统提出的“一揽子、分阶段的无核化”方案。这位人士说，“一揽子、分阶段的无核化”是美北在对话初期即对核问题达成妥协，随后再分阶段落实无核化目标。这与过去的《9.19声明》有所不同。这位人士说，目前美北首脑会谈比南北韩首脑会谈更重要。美北首脑应在对话初期对无核化、安全保障等核心问题进行讨论，在大框架内达成妥协，这一点与《9.19声明》不同。《9.19声明》是在六方会谈框架内，分阶段落实无核化，最终实现弃核阶段。



《9.19共同声明》是2005年在北京举行第四轮六方会谈时期发表的声明，主要内容为以北韩弃核为代价，保障其安全和对其提供能源支援。但在落实声明的过程中，各方围绕弃核、提供能源问题产生矛盾，声明最终未能被落实。



目前，美国仍未提出北韩核问题的具体解决方案，有分析认为，美国将会引用“利比亚解决方式”，即“先弃核，后补偿”。也有观点认为，美国将比照“伊朗方式”或“利比亚方式”寻求“北韩式”解决方案。

