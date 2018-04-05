韩国艺术团结束平壤演出返回韩国

韩国艺术团和跆拳道示范团结束在平壤的演出，于4日返回韩国。他们在平壤成功进行了两场演出。



由文化体育观光部长官都钟焕率领的艺术团和跆拳道示范团当天凌晨3时40分抵达仁川国际机场，200多名记者和数十名粉丝在机场迎接他们。艺术团音乐总监尹相表示，平壤演出圆满成功，这是很难相信的现实，大家十分感动。



艺术团上月31日搭乘包机，经由西海直航线前往平壤进行了两场演出。本月1日以“祝愿南北韩和平合作的南方艺术团平壤演出——春将至”为主题进行单独演出。接下来，3日与北方进行了“南北韩艺术人联合舞台——我们是一家”联合演出。跆拳道示范团也进行了两场表演。



韩国艺术团在平壤演出是2005年赵容弼在北韩举行音乐会后时隔13年，韩方艺术团首次在平壤演出。艺术团由赵容弼、崔辰姬、姜山爱、李仙姬、尹道贤、白智英、郑仁、ALi、徐贤、金光敏、Red Velvet等歌手组成，表演了超越南北韩和各世代的26首歌曲。尤其是1日举行的首场演出，北韩最高领导人金正恩夫妇也抵达现场观看，金正恩还提议以“秋将至”为主题再次在首尔进行联合演出。此外，北韩媒体迅速报道了韩国艺术团演出的相关消息，在即将举行南北韩首脑会谈之前，开创了友好合作的新局面。

