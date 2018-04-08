政府成立工作小组致力于解决废塑料处理问题

政府成立了废塑料处理问题工作小组（TF），以有效解决废塑料处理引发的各种问题。工作小组将致力于开辟废塑料的海外市场销路和开发可回收物品的加工品等，积极寻求解决方案。



环境部4日与有关机构和民间废品回收业体等方面一同举行上述工作小组首次会议，韩国环境产业技术院、环境公团和循环资源流通支援中心等机构和相关业体有关人士出席了当天的会议。环境部成立工作小组旨在应对因废塑料处理问题引发的“大乱”，这指的是废品回收业体拒绝回收废塑料而引发的混乱，其主要原因是中国开始限制进口废塑料，废塑料出口受阻，导致国内可回收物品价格下跌，各业体开始拒绝回收。于是，环境部召集有关机构和相关业体开会商讨解决之道。



一直以来，有关可回收物品出口等事宜由韩国循环资源流通支援中心负责，在此次引发“大乱”后，处理废塑料问题成为当务之急，于是环境部出面直接经管这一问题。环境部成立的工作小组将负责开辟废塑料的销路，为国内废品回收相关业体打开生路。继中国之后，环境部今后也将积极开辟越南等东南亚市场，同时也将开发回收物品加工等相关技术。



以此次“大乱”为契机，有呼声认为，必须减少使用一次性包装材料。据统计，以2015年为准，韩国每人每年平均塑料袋使用量为420个。以欧盟国家来看，以2010年为准，芬兰人每年塑料袋使用量仅有4个，德国人为70个。因此，废塑料出口和回收固然重要，但减少使用量更为重要。

