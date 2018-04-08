韩政府编排3.9万亿韩元追加预算 主要用于创造青年工作岗位

韩国政府5日在国务总理李洛渊主持召开的临时国务会议中，审议并通过了主要用于解决青年工作岗位问题的追加预算案，预算规模为3.9万亿韩元（约合人民币231.4亿元），其中青年工作岗位预算为2.9万亿韩元，力争为5万名青年创造就业机会，另外还有1万亿韩元预算将被投入到因造船和汽车产业进行结构调整而面临困难的庆南、全北和蔚山地区。



上月15日，在第5次工作岗位委员会会议中发表了青年工作岗位对策，主要内容为从收入、居住和资产形成等方面全方位支援在中小企业就业的年轻人。被中小企业录用为正式员工的青年可在三年期间享受每人每年900万韩元（约合人民币5.34万元）的补贴，力促中小企业工资达到大企业水平。另外，在中小企业就业的青年就业后将全额免除5年间的所得税，并可在4年间以年利1.2%的超低利率获得房租保证金贷款，金额不超过3500万韩元。此外，在中小企业工作的3年期间，若银行储蓄达到600万韩元，政府将追加提供2400万韩元，帮助青年累积形成一定资产。



问题是因在野党反对，追加预算案恐很难在国会审议过程中获通过。执政党共同民主党主张，因青年雇佣危机和产业结构调整，投入追加预算已是刻不容缓。但在野党表示，尚不具备编排追加预算的条件，投入追加预算也不能成为解决青年工作岗位问题的根本对策，尤其是在今年度预算尚未完全执行的情况下投入追加预算，是党政在地方选举前一种拉拢人心的作为，因此坚决反对政府拟定追加预算案。此外，和平党和正义党等在野党也对追加预算案持负面看法。



