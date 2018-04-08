韩国6区域被指定为“雇佣危机地区” 政府提供1万亿补贴

4月5日，韩国政府将全北群山市、庆南巨济市和蔚山市东区等6个地区指定为“雇佣危机地区”。



当天韩国雇佣劳动部召开雇佣政策审议会，就“指定雇佣危机区域”和“延长造船业作为特别雇佣支援行业的期限”等议题进行了审议和表决。据悉，被指定为“雇佣危机地区”的区域因受到产业结构调整和工厂关闭等因素影响，经济遭受重创。政府计划为这些地区提供1万亿韩元的补贴。此外，原本将于6月末到期的针对造船业的特别雇佣支援期限也被延长6个月至今年年末。此次指定的“雇佣危机地区”包括全北群山市、庆南巨济市、统营市、固城郡、昌原市镇海区和蔚山市东区 6个地区。其中巨济市、统营市、固城郡和蔚山市东区这四个区域因造船业长期萧条，导致雇佣指标急剧恶化，满足作为“雇佣危机地区”的条件。不过群山市和昌原市镇海区没有达到原定标准，政府根据修订后的公告，将这两个区域也指定为“雇佣危机地区”，此举是考虑到有必要提前防范通用汽车（GM）关闭群山工厂和STX造船海洋产业结构调整所带来的影响。此前,2009年双龙汽车产业结构调整和2013年中小造船企业大规模产业结构调整曾令京畿道平泽和庆尚南道统营遭遇雇佣危机。继这两次之后，此次是韩国政府第三次指定“雇佣危机地区”，也是首次将两个以上的区域同时指定为“雇佣危机地区”。



指定“雇佣危机地区”后，政府首先会扩大维持雇佣支援金。此举是为了对雇佣在职员工提供保障。发生带薪停业或停工的情况时，政府给予企业的补贴将从员工实发工资的66.7%扩大到90%。同时，放宽对维持稳定生活贷款的发放标准并提高贷款限额。生活费贷款限额由原来的1000万元韩币增加到2000万元韩币。在税务方面，延长各种税金的缴纳期限，并缓期处罚滞纳雇佣保险等行为。另外，如果企业由其他地区迁入“雇佣危机地区”或雇佣新员工，政府将利用促进雇佣支援金向企业支付最高达员工工资50%的补贴。