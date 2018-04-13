三星证券“分红门”持续发酵 主管部门严查证券机构

随着三星证券分红差错事件影响逐步加深，金融主管部门着手对证券公司系统进行全面清查。首先将对三星证券实施特殊检查，随后检查范围将扩大至所有证券公司和相关机构。



三星证券分红差错事件的起因是该公司在向2018名职工持股会成员发放现金分红的过程中，错将“1000韩元”的员工分红发成了“1000股”。由此，28.1亿韩元分红变成了28.1亿股三星证券股票。据金融监督院透露，该分红差错事件发生于4月5日，由最终审批人未经确认就签发最终导致，且当天一整天都未发现错误。三星证券在次日即6日早9时31分才认识到错误的存在，并于10时08分中断了有问题的交易，从发现到处理用时长达37分钟。在此期间，有16名收到股票的员工共向市场出售了501万股。受此影响，三星证券股价一度较前一交易日收盘价暴跌12%。出售股票的职员中还包括该公司的股市分析师。三星证券就此事件进行更正处理后，向相关职员下达了待命通知。



此次事件暴露出系统上的两大问题。首当其冲的是职工持股会的现金分红系统。由于持股职工分红区别于一般股东分红，其流程无需通过委托结算院，因此才酿成这样的后果。尽管股票量超过了股票发行量的30倍，系统也未显示错误，这也是问题之一。原本不存在的股票能够在市场上发行并交易成功，该现象被指是整个股票交易系统的严重漏洞。



金融主管部门表示，将对所有证券公司的股票管理系统进行细致排查并纠正问题。金融监督院表示，在检查中如果发现违法现象，将根据法规，对相关人员和三星证券进行严肃处理。

