李明博涉嫌受贿逾百亿韩元 被检方提起公诉

4月9日，韩国检方公布了对前总统李明博的调查结果，并以涉嫌受贿等罪名对李明博提起公诉。



李明博涉嫌受贿、贪污、逃税、滥用职权等16项罪名。其中，受贿嫌疑包括收受国家情报院特别活动经费7亿韩元，收受三星电子以代交DAS案诉讼费为名提供的585万美元，以及从友利金融控股公司前会长李八成和DAEBO集团等处收受的贿赂等。涉嫌受贿总金额达111亿韩元。贪污嫌疑包括私吞1991年至2007年通过DAS公司筹集的秘密资金339亿韩元等。检方认定生产汽车零部件的DAS公司实际所有者是李明博。因李明博自DAS公司创立开始就控制着该公司运营的全过程。据调查，其侵吞的资金被用于隐性政治资金和家庭生活费。李明博还指使总统府等国家机关帮助DAS公司在美国打官司，涉嫌滥用职权。此外，李明博还涉及青瓦台物品外流和擅自藏匿青瓦台物品等嫌疑，这违反了《总统记录物管理法》。



因李明博矢口否认检方的大部分指控，预计将在法庭展开激烈的辩论。对于几乎所有与贿赂有关的嫌疑，李明博均主张自己不知情，并坚称DAS的实际所有者是其长兄李相恩等法定股东。



检方4月9日当天发布的是中期调查结果，检方将继续深入调查本案，预计将在一审判决前追加起诉。检方还将对李明博夫人金润玉、儿子李时炯、长兄李相恩等亲属展开进一步调查，确认犯罪嫌疑后，将逐一移送法庭。

