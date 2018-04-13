特朗普：将在5月或6月初同金正恩讨论无核化事宜

上网: 2018-04-10

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美国总统特朗普表示，将在5月或6月初举行美北首脑会谈。

特朗普在9日举行的内阁会议上作出了上述表示。他说，美北双方已进行接触，会谈可能在下月或6月初举行。特朗普公布会谈时期和双方进行接触还尚属首次。

据悉，在美国宣布与北韩举行首脑会谈后，美国中央情报局（CIA）和北韩侦察总局进行了接触。特朗普期待在美北首脑会谈中，就韩半岛无核化有关事宜达成妥协，也就是说，美北会谈的主要议题将是无核化。特朗普说“北韩这样说过，我们也这样说过”，他还说“双方将会尊重彼此，期待双方关系将会有所改善”，显示其对美北首脑会谈和双方关系改善充满了期待。此外，特朗普还说，美国历届总统如果完成他们的任务，事情将会更容易解决，这是指如果美国在北韩成功开发核武器之前与其进行协商，将会更容易达成妥协。

特朗普公开表示美北双方已进行接触，首脑会谈将在5月或6月初举行，消除了美北会谈是否会按预定举行的疑虑。专家对特朗普上述发言的时期极表关注，当天是新任白宫国家安全事务助理博尔顿开始办公的第一天，博尔顿被称为“超级鹰派”，坚持对北韩核问题持超强硬立场。此外，被任命为国务卿的中央情报局局长蓬佩奥也是强硬派，所以一直以来，美北能否顺利举行首脑会谈引人关注。

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