金正恩在劳动党政治局会议上提出南北韩和美北首脑会谈战略

北韩国务委员长金正恩10日主持召开劳动党中央委员会政治局会议，在会议上提出南北韩和美北首脑会谈的有关战略。北韩媒体并未具体介绍会谈的内容，但从报道内容来看，北韩作出了积极进行对话的表态，这非常引人注目。



《劳动新闻》和朝鲜中央电视台等北韩媒体10日报道了劳动党政治局举行会议的消息。朝鲜中央电视台播出了约3分20秒的视频，介绍了会议的有关内容。《劳动新闻》报道了举行会议的消息，还刊载了会议的照片。视频和照片显示，在金正恩当天主持的会议上，出席会议者包括最高人民会议常任委员长金永南、劳动党副委员长崔龙海、内阁总理朴凤柱、北韩人民军总参谋长李明洙、最高人民会议常任委员会副委员长杨亨燮以及人民武力相朴永植等北韩党政最高领导人，出席会议者共11人。《劳动新闻》报道说，最高领导人同志就南北韩关系的发展方向和美北对话展望进行了分析和评价，提出了今后国际关系的应对方向和战略战术。《劳动新闻》还特别介绍说，南北韩首脑会谈定于27日在板门店韩方一侧“和平之家”举行，这是北韩官方媒体首次公开南北韩首脑会谈的日期和场所。此前，《劳动新闻》在3月30日首次报道南北韩将举行首脑会谈的消息时，未介绍会谈日期和场所。有分析认为，在南北韩和美北首脑会谈即将举行之际，北韩也开始研讨会谈的议题并制定有关战略，尤其是北韩媒体还公开报道金正恩主持召开劳动党政治局会议研讨有关战略的消息，这种情况极为罕见。有观点认为，北韩此举是为向国内外宣布，将积极出面进行对话。

