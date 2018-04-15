朴元淳宣布参加首尔市长竞选

现任首尔市长朴元淳12日正式宣布参加6.13地方选举首尔市长竞选，向第三次连任发起挑战。



朴元淳当天在共同民主党党部举行了宣布参选的记者招待会，宣布他将参加首尔市长候选人的党内竞选。朴元淳将“首尔10年革命”作为他参加首尔市长竞选的主要关键词。“首尔10年革命”指的是朴元淳已担任6年首尔市长，今后将再任4年，实现“以人为先”的首尔愿景，并呼吁市民给予积极支持。



2011年，时任首尔市长吴世勋辞职后，时任无党籍候选人朴元淳成功参加市长补缺选举，当选为首尔市长。他结束时任市长剩余的任期后，2014年在地方选举中，以民主党候选人身份参选并成功当选。此次朴元淳决定再次参选后，共同民主党拥有3位首尔市长候选人，其余两位是朴映宣和禹相虎。首次党内竞选将于18日至20日举行，如果无人得票过半，将在23和24日两天进行决选投票。



在野党正未来党推举的首尔市长候选人是安哲秀，安哲秀过去曾作出让步，退出首尔市长竞选，助朴元淳当选。此外，自由韩国党的首尔市长候选人为京畿道知事出身的金文洙。若朴元淳在党内竞选中获胜，成为共同民主党最终首尔市长候选人，将同安哲秀和金文洙二人展开竞争。首尔市长职位是迈向最高政治领导人的跳板，所以该职对于所属政党和候选人本人来说均具有重大意义。

