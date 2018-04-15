韩美安保事务首长首次会晤 讨论无核化方案

韩国青瓦台国家安保室长郑义溶当地时间12日上午访问白宫，同美国新任总统国家安全事务助理约翰·博尔顿会晤。郑义溶表示，双方进行了有益的对话。由于这是美国安全事务指挥塔被换后双方首次见面，因此进行了礼节性的会晤，但在南北韩首脑会谈和美北首脑会谈即将举行的背景下，双方会晤意义深刻。两国开设双方安保事务指挥塔间对话渠道后，已立即投入深层次讨论。日本国家安保局局长谷内正太郎也正在美国进行访问，但韩美日并未另行举行三方会谈。



郑义溶表示，韩美双方在此次会晤中，就成功举行南北韩首脑会谈和美北首脑会谈的方案进行了讨论，并就和平实现韩半岛无核化的各种方案进行了广泛讨论。郑义溶称，此次会晤十分有益。但郑义溶并未公开双方是否就无核化方案的具体内容进行调整以及是否就美北首脑会谈地点进行讨论。



博尔顿本月9日正式就任美国总统国家安全事务助理，他是“鹰派中的鹰派”，被称为“超级鹰派”。因此，他将对美北首脑会谈产生何种影响，尤为引人关注。博尔顿被任命为总统国家安全事务助理后，部分人士对美北首脑会谈或取消的可能性表示忧虑。但美国总统特朗普9日明确表态，美北首脑会谈将在5月底或6月初举行。随后，上述忧虑得到平息。但由于以博尔顿为首的美国新安保官员均为强硬派，因此美国或将在美北首脑会谈中采取十分强硬的态度。

