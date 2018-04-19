韩国谴责叙利亚使用化武 支持国际社会对其严惩

4月15日，韩国政府强烈谴责叙利亚使用化学武器。韩国并没有参加对使用化学武器行为的惩戒行动，旨在通过谴责表达对惩戒行动的支持。



当天，韩国以外交部发言人鲁圭德的名义发表评论，表达了反对化学武器的立场。评论说：“化学武器的扩散和使用对国际社会的和平与安全造成极大威胁，在任何情况下都无法容忍，我们对此表示强烈谴责。”评论还说：“积极支持国际社会为防止使用化学武器，特别是防止化学武器给无辜平民带来生命危险所作的努力。”



目前，叙利亚军队被怀疑在大马士革附近的东古塔地区使用化学武器进行攻击。4月7日发生的化学武器攻击事件造成包括儿童在内的70多人丧生。为了惩戒这一行为，韩国时间4月14日，美国、英国和法国联合对叙利亚发起空袭，打击了疑似化学武器设施的军事设施。



韩国作为禁止化学武器组织(OPCW)的成员国，强烈反对使用化学武器。禁止化学武器组织是1997年4月29日在《禁止化学武器公约》(CWC)生效的同时设立的机构。该公约的目标和宗旨是在全世界范围内彻底消灭化学武器。公约规定，除以维护和平为目的的研究外，禁止其他化学武器的使用、研发、生产、持有和转移。据悉，禁止化学武器组织有192个成员国，但北韩不在此列。禁止化学武器组织负责定期监察，并有权力强制稽查那些有制造和使用化学武器嫌疑的成员国。目前，《禁止化学武器公约》正面临严峻挑战。叙利亚继去年之后，今年又对本国国民使用了化学武器，而北韩于去年2月在马来西亚使用化学武器暗杀金正男。叙利亚和北韩化学武器事件是对国际社会反化学武器努力的破坏。

