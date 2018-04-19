韩国举行“世越号”沉船事故四周年遗体告别及追悼仪式

4月16日是韩国“世越号”沉船事故发生四周年，海洋水产部和教育部共同主办的集体遗体告别及追悼仪式当天下午3时在京畿道安山花郎乐园举行。韩国国务总理李洛渊和副总理兼教育部长官金相坤等出席活动，而政界除自由韩国党之外，其他朝野领导人也出席了活动。



同一时间，仁川家族公园举行遗体告别仪式。“世越号”沉船事故的一般遇难者共达43人，其中11人未能在2014年举行遗体告别仪式。当天，遇难者家属、行政安全部长官金富谦、仁川市长刘正福、地区国会议员等出席仪式。



2014年，从仁川港出发前往济州岛的6825吨级游轮“世越号”在珍岛前海沉没。当时船上共有乘客和乘务员等476人，其中304人遇难。当时在船上的大部分乘客是前往济州岛修学旅行的安山檀园高中学生和老师，其中有261人遇难。在事发后第三年的2017年4月，韩国终于打捞出沉船，搜寻和调查工作一直在继续。



在“世越号”沉没事故四周年之际，文在寅总统承诺将彻底查明“世越号”事故真相并继续搜寻失踪者遗骸。文在寅总统在“世越号”沉船事故四周年前一天15日，在社交网站上发文并作出了上述表示。此外，文在寅总统还强调了生命尊严和安全的重要性。文在寅总统表示，烛光革命、建立新大韩民国的决心也从“世越号”开始，这更让我对政治感到迫切。文在寅总统承诺，将通过船体调查委员会和世越号特别调查委员会彻底查明“世越号”事故真相。

